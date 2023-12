Abonnees van aanbieder SKV uit Veendam kunnen sinds deze week kijken naar de televisiezenders van de NPO in een kwaliteit van 25 Mbps.

Betere kwaliteit

De NPO is bezig de uitzendkwaliteit van haar televisiezenders NPO 1, NPO 2 en NPO 3 te verbeteren. Hiervoor wordt de beeldkwaliteit verhoogd van 12 Mbps naar 25 Mbps. In eerste instantie zou aanbieder SKV uit Veendam de genoemde televisiezenders van de NPO vanaf eind november gaan doorgeven via de bestaande voorkeuzekanalen 1 tot en met 3. Er is echter een kleine vertraging opgetreden aldus de aanbieder.

“Klein technisch probleem”

“Nadat vorige week maandag de eerste providers waren omgezet bleek er een klein technisch probleem te zijn en werden de werkzaamheden stopgezet om dit te onderzoeken. Dit probleem is op woensdag verholpen en wij hadden gehoopt om volgende week over te kunnen stappen naar het nieuwe platform”, aldus de aanbieder op haar website.

Testkanalen

De aanpassing van de beeldkwaliteit voor de drie zenders van de NPO staat nu gepland op 29 januari 2024. Wel kunnen abonnees van de aanbieder alvast kennis maken met de doorgifte van de genoemde televisiezenders van de NPO via de testkanalen 231 tot en met 233. “Via deze kanalen kunnen onze abonnees alvast kennismaken met de zogenaamde High Bitrate (HBR)-streams“, aldus de aanbieder.