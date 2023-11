De NPO gaat de beeldkwaliteit van haar televisiezenders NPO 1, 2 en 3 die wordt aangeboden aan de digitale tv-aanbieders verbeteren.

SKV

Stichting Kabelnet Veendam (SKV) bericht dat de NPO vanaf 29 november de televisiezenders NPO 1, 2 en 3 in een betere beeldkwaliteit gaat aanleveren. De NPO gaat hiervoor op 29 november aanpassingen doen in haar uitzendsignaal. De aanbieder SKV geeft aan dat daarna de televisiezenders van de NPO gaan worden doorgegeven in een beeldkwaliteit van 25 Mbps in plaats van de huidige 12 Mbps. “Hierdoor ervaart u een nog betere beeldkwaliteit”, aldus de aanbieder.

Andere aanbieders

Het is nog niet bekend of ook aanbieders als Ziggo en KPN de televisiezenders van de NPO gaan aanbieden in deze hogere beeldkwaliteit.

Werkzaamheden

Door de aanpassingen van het uitzendsignaal zijn er op woensdag 29 november wel onderbrekingen in het uitzendsignaal van diverse radio- en televisiezenders van de NPO aldus de aanbieder uit Veendam.