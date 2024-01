Vandaag, maandag 15 januari, is de nieuwe televisiezender HGTV van start gegaan. De zender is te zien in het tv-pakket van diverse aanbieders zoals KPN, Ziggo en Odido.

Inspiratie

HGTV (Home & Garden TV) is dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers. Quinty Trustfull is het gezicht van de televisiezender die onderdeel is van WarnerBros. Discovery. Wereldwijd is de zender in meer dan 93 landen beschikbaar. De komst van de zender naar Nederland was in 2021 al aangekondigd.

Bij alle grote aanbieders

In Nederland is HGTV vanaf 15 januari te zien bij: KPN (kanaal 43), Ziggo (via pakket TV Standard – kanaal 26), Odido (kanaal 28), Caiway (kanaal 21) en Delta (kanaal 25). De meeste programma’s bij HGTV zijn ook te zien op streaming service discovery+. Bekende HGTV-programma’s zijn Celebrity IOU, My Lottery Dream Home en House Hunters. De verwachting is dat er in de toekomst ook Nederlandse producties te zien zullen zijn op de zender.