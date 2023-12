De Christelijke televisiezender Family7 verdwijnt per 15 januari bij aanbieders Delta en Caiway uit het digitale televisieaanbod. Beide bedrijven zijn onderdeel van DELTA Fiber Nederland.

Aanpassingen

Per 15 januari 2014 voeren aanbieders Delta en Caiway een aantal wijzigingen door in hun digitale televisieaanbod. Zo verdwijnt per deze datum Family7 uit het tv-aanbod bij beide aanbieders. Uit het aanvullende tv-pakket van beide aanbieders verdwijnt ook de Spaanse televisiezender Antena 3.

Nieuwe zenders

Per 15 januari wordt de televisiezender HGTV toegevoegd aan het digitale basispakket bij beide aanbieders. Deze televisiezender wordt op deze datum ook toegevoegd aan het aanbod van KPN, Ziggo en Odido. HGTV (Home & Garden TV) is dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers.

Aan de aanvullende pakketten van Delta en Caiway wordt daarnaast de muziekzender MTV 90’s toegevoegd. De tekenfilmzender Cartoonito wordt verplaatst van het aanvullende pakket naar het basispakket. Bij aanbieder Caiway wordt ook Cartoon Network verplaatst van het aanvullende Kinderpakket naar het basispakket Basic TV.

JOE

Eerder was al bekend worden dat radiozender JOE per heden is toegevoegd aan het digitale radiopakket van beide aanbieders.

Alle wijzigingen op een rij: