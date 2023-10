Vanaf 15 januari 2024 is de interieur- en lifestylezender HGTV te zien bij Ziggo, KPN en Odido. De komst van de zender was in 2021 al aangekondigd.

Inspiratie

HGTV (Home & Garden TV) is dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers. “HGTV vertelt verhalen van échte mensen met mijlpalen die zij willen behalen in hun interieur-, renovatie- of ander soort huisprojecten. Het is de zender waar interieurdromen werkelijkheid worden en zelfs de lastigste bouwprojecten uiteindelijk altijd vorm krijgen“, aldus eigenaar Warner Bros Discovery in een persbericht.

Wereldwijd is de zender in meer dan 93 landen beschikbaar. In Nederland is HGTV vanaf 15 januari 2024 te zien bij: KPN (43), Ziggo (26) en Odido (28). De meeste programma’s bij HGTV zijn ook te zien op streaming service discovery+. Bekende HGTV-programma’s zijn Celebrity IOU, My Lottery Dream Home en House Hunters.

“Blij”

Tatiana Lagewaard, Head of Content & Programming bij Warner Bros. Discovery: ”We zijn blij de zender HGTV aan het Warner Bros. Discovery-portfolio toe te mogen voegen en daarmee dit mooie merk naar Nederland te halen. Met ‘content dat staat als een huis’, zoals de programma’s Fixer To Fabulous en No Demo Reno, zijn we dé aangewezen plek voor interieurfans en renovatieliefhebbers. Tegelijkertijd wordt HGTV ook een partij die adverteerders en commerciële-partners direct in verbinding brengt met een specifieke lifestyle-doelgroep. Ons doel is om met HGTV een bron aan inspiratie te zijn, maar ook een zender om even lekker bij te relaxen.”