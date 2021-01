Ziggo breidt uit met discovery+ en Home & Garden TV

Het digitale televisie-aanbod bij Ziggo wordt in de loop van dit jaar uitgebreid met HGTV / Home & Garden TV. De uitbreiding maakt onderdeel uit van een nieuwe overeenkomst die is gesloten tussen VodafoneZiggo en Discovery Inc.

Nieuwe televisiezender

Naast het blijven doorgeven van televisiezenders als Discovery, Eurosport, Eurosport 2, ID, Discovery Science, Animal Planet en TLC wordt er tevens een nieuwe Discovery zender geïntroduceerd: HGTV ‘Home & Garden TV’. HGTV zal worden aangeboden in het digitale standaardpakket.

discovery+

Bovendien gaan de partijen samenwerken om de nieuwe streamingdienst discovery+ beschikbaar te stellen aan klanten van Vodafone en Ziggo. De streamingdienst zal via een app beschikbaar worden gesteld op de Mediabox. Klanten van Vodafone kunnen de discovery+ app binnenkort al met een gratis proefperiode uitproberen.

Aanbod

De nieuwe streamingdienst discovery+ bevat programma’s van de televisiezenders Discovery, TLC, ID, Animal Planet, Discovery Science, HGTV, Foodnetwork en Motortrend. Daarnaast is het mogelijk om live te kijken naar een aantal televisiezenders.

“Beste en meest complete kijkervaring”

Raymond van der Vliet, Directeur Content & Programming bij VodafoneZiggo in een persbericht: ”Wij willen onze klanten de beste en meest complete kijkervaring bieden. Dat betekent gemakkelijke toegang tot hun favoriete content. Wij zijn heel blij met de uitbreiding van onze bestaande samenwerking, waarmee onze klanten van de Discovery zenders kunnen blijven genieten. Bovendien kijken wij ernaar uit samen te werken om discovery+ op onze platformen te gaan aanbieden. Discovery is een belangrijke partner voor entertainment, met een grote variëteit aan unieke real-life programma’s.”