Per vandaag is de streamingdienst Discovery+ gestart in Nederland. De dienst vervangt de bestaande streamingdienst Dplay.

Lancering

Discovery, Inc. maakte december vorig jaar bekend dat de streamingdienst Discovery+ in januari van dit jaar wereldwijd gelanceerd zou worden. Gisteren gebeurde dat al in de Verenigde Staten en vandaag is Nederland aan de beurt.

Aanbod

De nieuwe streamingdienst zal programma’s bevatten van de televisiezenders Discovery, TLC, ID, Animal Planet, Discovery Science, HGTV, Foodnetwork en Motortrend. Daarnaast is het mogelijk om live te kijken naar een aantal televisiezenders.

Eurosport

Naast real-life entertainment is binnenkort ook de content van sportzender Eurosport beschikbaar op de nieuwe streamingdienst.

Originals

Binnenkort is ook de eerste exclusieve ‘discovery+ Original’ te zien: Sex Tape. Sex Tape met presentator Bobbi Eden is de eerste van een reeks nieuwe lokale content die speciaal voor de streamingdienst wordt geproduceerd.

Dplay

In Nederland is Discovery sinds 2019 aanwezig op de video-on-demand markt met de streamingsdienst Dplay. Nu de nieuwe streamingdienst wereldwijd wordt gelanceerd, zal Dplay opgaan in discovery+.

Abonnement

Het huidige Dplay abonnement wordt automatisch omgezet naar de nieuwe dienst. De prijs van een discovery+ abonnement is gelijk aan een abonnement op Dplay: €3,99 per maand of €39,99 per jaar

Meer informatie: https://discoveryplus.nl/