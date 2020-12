Discovery vervangt streamingdienst Dplay door discovery+

Vanaf begin volgend jaar gaat de streamingdienst Dplay van Discovery verder als discovery+. Dit heeft het mediabedrijf vandaag aangekondigd.

Lancering

Discovery, Inc. heeft vandaag de wereldwijde lancering aangekondigd van discovery+. De streamingsdienst start op 4 januari 2021 in de Verenigde Staten. Buiten de Verenigde Staten gaat de lancering van de nieuwe dienst nog 25 landen omvatten. Nederland kan begin januari de nieuwe dienst verwelkomen. De wereldwijde lancering is in november al begonnen in India, het VK en Ierland.

Dplay

In Nederland is Discovery sinds 2019 aanwezig op de video-on-demand markt met de streamingsdienst Dplay. Nu discovery+ wereldwijd wordt gelanceerd, zal Dplay begin

januari opgaan in discovery+.

discovery+ Orignal

Begin 2021 is ook de eerste exclusieve ‘discovery+ Original’ te zien: Sex Tape. Sex Tape met presentator Bobbi Eden is de eerste van een reeks nieuwe lokale content die speciaal voor de streamingdienst wordt geproduceerd.

Eurosport

Naast real-life entertainment is ook de content van sportzender Eurosport beschikbaar op discovery+. “Bovendien is het streven om volgende zomer met Tokyo 2020 dé streamingsdienst van de Olympische Spelen te zijn. Dan is discovery+ de beste plek om elk moment, elke sport en elke medaille te bekijken“, aldus het persbericht.

Abonnement

De nieuwe streamingdienst gaat begin januari 2021 van start. Een abonnement is na de lancering af te sluiten via de discovery+ app of nu alvast via Dplay.nl. Het huidige Dplay abonnement wordt automatisch omgezet naar de nieuwe dienst medio volgend jaar. De prijs van een discovery+ abonnement is gelijk aan een abonnement op Dplay: €3,99 per maand of €39,99 per jaar

Meer informatie: https://discoveryplus.nl/