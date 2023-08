Streamingdienst NLZIET breidt haar basispakket uit met twee nieuwe televisiezenders: ONS en SBS 6 Classics. Hiermee is het aanbod uitgebreid tot 40 televisiezenders.

On demand

De zenders zijn volgens NLZIET niet alleen live te bekijken, maar ook zeven dagen terug te zien, zodat je geen programma hoeft te missen.

ONS

TV-zender ONS biedt nieuwe en legendarische televisieseries, waaronder De Wrekers, Dempsey and Makepeace, Catweazle, Doctor Who, House of Cards, Starsky and Hutch en Ontdek je Plekje, maar ook Nederlandse speelfilms, geschiedenis, muziek en entertainment.

SBS6 Classics

SBS6 Classics is een 24/7 tv-zender met de meest spraakmakende en onvergetelijke SBS6 programma’s, realityseries en spelshows, waaronder Man Bijt Hond, Hoeveel ben je waard? Patty & Gordon en Paleis voor een Prikkie. De zender van Talpa is al enige tijd te zien via Samsung TV Plus.

