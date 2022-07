Talpa Network is gestart met een streaming tv-kanaal onder de naam SBS6 Classics. Het kanaal is vooralsnog uitsluitend te zien via Samsung TV Plus, een streamingdienst die Samsung aanbiedt voor bezitters van een Samsung-televisie.

Oude programma’s

Op SBS6 Classics zijn programma’s te zien die sinds de oprichting van SBS6 in 1995 zijn uitgezonden. Het gaat daarbij om titels als Man Bijt Hond, Hoeveel ben je waard? Paleis voor een Prikkie, Patty & Gordon op zoek naar de eeuwige jeugd en Cash or Trash. Talpa Network zegt desgevraagd op deze wijze Nederlanders te willen bereiken die geen traditioneel televisie-abonnement hebben bij KPN of VodafoneZiggo.

Proof of concept

Talpa Network distribueert via YouTube, Snapchat en andere (social media)kanalen ook content. Het bedrijf van John de Mol zegt de ontwikkelingen in de markt te volgen en kansen te grijpen zodra het bedrijf die ziet. Het in samenwerking met Samsung gedefinieerde “Proof of Concept” is daar een voorbeeld van.

FAST

SBS6 Classics wordt gedefinieerd als FAST-aanbod. FAST staat voor Free Ad-Supported Television, oftewel vrij te ontvangen content die reclame bevat. SBS6 Classics is vooralsnog niet via andere platformen beschikbaar, maar opereert wel met een Nederlandse uitzendlicentie.

