XITE lanceert twee nieuwe muziekvideokanalen op Samsung TV Plus in Nederland: XITE Lekker Hollands en XITE 80s Flashback.

FAST

Samsung TV Plus is een zogenaamde Free ad-supported streaming television (FAST)-dienst. De dienst is gratis maar wordt door advertenties ondersteund. De dienst is beschikbaar op alle Samsung Smart TV’s vanaf 2017. Via de dienst zijn honderden televisiekanalen te zien waaronder Telegraaf TV, Top Gear, SBS Classics en diverse muziekzenders van XITE. Ook zijn er diverse internationale zenders te volgen zoals FIFA+, Red Bull TV, Njam!, Euronews en CNBC.

Nieuwe muziekzenders

Ook XITE is met een aantal muziekkanalen actief op Samsung TV Plus en dit aantal wordt nu uitgebreid met XITE Lekker Hollands en XITE 80s Flashback.. “XITE Lekker Hollands brengt een feestelijke mix van de populairste Nederlandstalige hits van toen en nu, van klassiekers tot de nieuwste meezingers. Het kanaal is een ode aan de Nederlandse muziekscene en is dé bestemming voor liefhebbers van muziek van eigen bodem.“,aldus Samsung in een persbericht.

XITE 80s Flashback neemt kijkers mee terug naar het kleurrijke en iconische decennium van de jaren 80, met een non-stop selectie van legendarische videoclips van artiesten als Madonna, Prince, Duran Duran en meer. Een visuele en muzikale tijdreis voor iedereen die houdt van het retro geluid van de eighties.

Meer informatie over de dienst vind je hier.