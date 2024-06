Ziggo voert wijzigingen door in het digitale radio- en televisieaanbod. Zo worden er twee tv-zenders uit het Erotiek-pakket vervangen.

Radiozenders XITE

In het digitale radiopakket van Ziggo zijn per 18 juni wijzigingen doorgevoerd in het aanbod van de non-stop radiozenders van XITE. Kanaal Rock On gaat nu vanaf nu verder als Ultimate Throwback (kanaal 973). Kanaal Metal Madness gaat verder als Hip-Hop Evolution. Het kanaal Wereldmuziek (kanaal 978) is omgetoverd tot R&B Classic Jams. De 40 thema radiozenders van XITE zijn op de Mediabox Next, Next Mini en Mediabox XL te vinden vanaf kanaal 942 en vanaf kanaal 801 met een oudere Ziggo-mediabox.

Erotiek-pakket

Per 2 juli worden er door Ziggo ook wijzigingen doorgevoerd in het aanvullende televisiepakket Erotiek. Evil Angel (kanaal 793) en Dusk (kanaal 795) worden per 2 juli ingewisseld voor Brazzers TV Europe en Dorcel TV. Meer informatie over dit pakket vind je hier.