Vandaag is muziekkanaal ‘XITE R&B Classic Jams’ gestart op de FAST-service Samsung TV Plus in Nederland.

FAST

Samsung TV Plus is een zogenaamde Free ad-supported streaming television (FAST)-dienst. De dienst is gratis maar wordt door advertenties ondersteund. De dienst is beschikbaar op alle Samsung Smart TV’s vanaf 2017. Via de dienst zijn honderden televisiekanalen te zien waaronder Telegraaf TV, Top Gear, SBS Classics en diverse muziekzenders van XITE. Ook zijn er diverse internationale zenders te volgen zoals FIFA+, Red Bull TV, Njam!, Euronews en CNBC.

XITE

Via de FAST-dienst van Samsung zijn diverse themakanalen van muziekzender XITE te zien zoals Hits, Van Eigen Bodem, All Out Dance, Rock On en XITE Ultimate Throwback. Per vandaag is ook het themakanaal R&B Classic Jams te zien via Samsung TV Plus. Dit kanaal vervangt de themazender Kerst en biedt 24 uur per dag R&B-clips. De zender is te zien via kanaal 4002.

Meer informatie over de dienst vind je hier.