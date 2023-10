Muziekplatform XITE heeft vandaag twee nieuwe kanalen gelanceerd via Samsung TV Plus: ‘XITE Ultimate Throwback’ en ‘XITE Kerst’.

Uitbreiding

In maart van dit jaar werden al de kanalen Hits, Van Eigen Bodem, All Out Dance en Rock On gelanceerd via het platform van Samsung door muziekzender. FAST-service Samsung TV Plus is gratis te gebruiken op Samsung Smart TV-modellen vanaf 2017.

Twee nieuwe zenders

De twee nieuwe zenders zijn vanaf nu te zien via het platform van Samsung. ‘Ultimate Throwback’ is dé bestemming voor muziekliefhebbers die willen terugblikken op de grootste hits van vroeger. Daarentegen brengt ‘XITE Kerst’ het warme en “feestelijke gevoel van de feestdagen rechtstreeks naar je woonkamer”, aldus de muziekzender in een persbericht.

In januari zal het kerstkanaal overgaan in ‘R&B Classic Jams’, een kanaal dat je meeneemt in een selectie van de grootste R&B klassiekers van de afgelopen decennia.