Vanaf vandaag, woensdag 19 juni, is de Ziggo GO TV app ook te gebruiken op Samsung tv’s met het besturingssyteem Tizen Smart TV 5.0 of hoger. Dit zijn doorgaans de Samsung televisies uit het bouwjaar 2020 of nieuwer.

Ziggo GO

De app van Ziggo GO was al beschikbaar op andere platformen zoals Amazon Fire TV, Apple TV en Android TV. Nu is de app ook beschikbaar gekomen voor televisies van het merk Samsung. De app komt binnenkort ook beschikbaar voor smart-tv’s van het merk LG (WebOS). Abonnees van Ziggo kunnen via de app het complete tv-aanbod bekijken zonder gebruik te maken van een extra digitale tv-ontvanger. Ook voor eigenaren van een Samsung televisie zonder abonnement bij Ziggo is de app interessant.

Europees voetbal

De wedstrijden van Nederlandse clubs in Europese competities zijn vanaf komend seizoen alleen nog te zien via Ziggo GO. Voetballiefhebbers die geen abonnee zijn van Ziggo moeten een Ziggo Sport Free-account aanmaken. Het gaat om de wedstrijden van Nederlandse teams in de Champions League, Europa League en de Conference League.

Ziggo Sport Free-account

Om op tijd te zijn voor de eerste wedstrijden in augustus kunnen kijkers een gratis Ziggo Sport Free account aanmaken op ziggo.nl/uefa en vervolgens de Ziggo GO app te downloaden. Bij het aanmaken van een account worden er adresgegevens en een 06-nummer gevraagd. Tot de wedstrijden in augustus beginnen kan iedereen tijdelijk programma’s van Ziggo Sport zien via de app.