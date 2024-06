Muziekzender XITE kondigt een bijzonder programma aan ter gelegenheid van de wedstrijden van het Nederlands elftal tijdens het Europees Kampioenschap voetbal. In de serie ‘Warming-Up Met’ presenteren Ryan Babel, Yuki en Wesly Bronkhorst hun favoriete muziekvideo’s die hen in de juiste stemming brengen voor de wedstrijden van Oranje.

Takeover

Het Nederlands elftal start zondag 16 juni aan het EK en zal drie wedstrijden spelen in de groepsfase. Om Oranje supporters klaar te stomen voor iedere wedstrijd zendt XITE voorafgaand een takeover uit waarin Ryan Babel, Yuki en Wesly Bronkhorst hun ideale muziekvideo-elftal presenteren in de klassieke Nederlandse opstelling 4-3-3. Verwacht een eclectische mix van pop, dance, hiphop, hits van eigen bodem en meer! De shows worden uitgezonden op de XITE televisiezender en XITE Hits (4001) op Samsung TV Plus.

