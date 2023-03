Muziekvideoplatform XITE vergroot het entertainment aanbod op Samsung TV Plus in Nederland met de lancering van vier nieuwe televisiezenders: XITE Hits, XITE Van Eigen Bodem, XITE All Out Dance en XITE Rock On.

Streamingdienst

Samsung TV Plus geeft gratis toegang tot een breed aanbod van live on-demand content.

XITE

XITE gaat vier nieuwe muziekkanalen aanbieden op het platform. Cees Honig, Co-CEO van XITE: ‘XITE brengt muziekvideo’s naar het grootste scherm in de huiskamers. Waar met de interactieve tv app kijkers hun muziekvideo ervaring kunnen beheren en personaliseren, bieden we met Samsung TV Plus consumenten op maat gemaakte kanalen en kunnen ze achterover leunen en genieten van de muzikale reis.’

Samsung TV Plus en XITE

De samenwerking tussen Samsung TV Plus en XITE is geen onbekende: al eerder gingen beide partijen een partnerschap aan waarbij XITE diverse FAST-kanalen lanceerde op Samsung TV Plus in Amerika, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk. Toegang tot de Samsung TV Plus omgeving is volledig gratis en de service is standaard geīnstalleerd op de meeste Samsung Smart TV modellen. Het aanbod varieert van nieuws tot sport en van lifestyle tot muziek.