Samsung introduceert gratis streamingdienst Samsung TV Plus

Samsung lanceert vandaag de streamingsdienst Samsung TV Plus in Nederland. De service geeft gratis toegang tot een breed aanbod van live on-demand content. Het is een aanvulling op de streamingapps waar gebruikers van een Samsung Smart TV nu al gebruik van kunnen maken.

Uitbreiding

Tegelijkertijd met de lancering in ons land komt de service in acht andere Europese landen beschikbaar: Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, België, Luxemburg, Ierland en Portugal. Na de recente uitrol in Australië, Brazilië, Mexico en India is de dienst nu wereldwijd in 23 landen beschikbaar.

“Een snelgroeiende streamingdienst”

Met Samsung TV Plus heb je direct toegang tot nieuws, sport, entertainment en nog veel meer. “Nadat het in 2015 werd gelanceerd is het wereldwijd een van de snelst groeiende streamingservices. Wereldwijd is Samsung TV Plus goed voor een totaal aanbod van meer dan 1.000 kanalen“, aldus het bedrijf in een persbericht.

Content

In Nederland is dienst vanaf vandaag, 20 april 2021, beschikbaar op alle Samsung Smart TV’s die zijn verschenen na 2017. Televisiezenders die worden aangeboden zijn o.a. Euronews (usa)

Insighttv, Inwonder, Introuble, Fuel tv, Spotlight rakuten tv, Exhibition awesome, FailArmy

The pet collective, Urban lounge, Stingray karaoke, Qwest, Clubbing tv, Familie rakuten tv

Documentaires rakuten tv, Dramafilms rakuten tv en Actiefilms rakuten tv

Meer informatie via de website van de fabrikant.