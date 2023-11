Streamingdienst Samsung TV Plus voegt met Telegraaf TV per direct de eerste nationale nieuwszender toe aan haar Free Ad-Supported Streaming Television (FAST)-kanalen.

Eerste Nederlandse nieuwszender

Telegraaf TV is de eerste nationale nieuwszender op de gratis streamingsdienst Samsung TV Plus. Telegraaf TV is te bekijken op kanaalnummer 4001 op alle Samsung Smart tv’s van 2017 en nieuwer. Mediahuis werkt voor de distributie van Telegraaf TV op Samsung TV Plus samen met Your Channels.

“Voetafdruk vergroten”

Rien van Beemen, CEO bij Mediahuis Nederland in een persbericht: “Met deze samenwerking zijn wij in staat om de voetafdruk van Telegraaf in Nederland verder te vergroten.” Wilson Boldewijn, Chef Video bij Telegraaf, voegt toe: “Onze redactie kan zich volledig focussen op het laatste nieuws, dat direct op de zender terug te zien is. Telegraaf TV is het perfecte verlengstuk van de bestaande Telegraaf media.”

FAST

Vorige week werd bekend dat het aanbod van zenders op Samsung TV Plus al is uitgebreid met Top Gear en Dateline 24/7. De streamingdienst is een zogenaamde Free ad-supported streaming television (FAST)-dienst. De dienst is gratis maar wordt door advertenties ondersteund. De dienst is beschikbaar op alle Samsung Smart TV’s vanaf 2017. Via de de dienst zijn honderden televisiekanalen te bekijken waaronder ook SBS Classics. Meer informatie vind je hier.