De gratis streamingdienst Samsung TV Plus breidt zijn zenderpakket uit met nieuwe zenders. Het gaat om Top Gear en Dateline 24/7.

Top Gear

BBC Studios, producent van het wereldwijde fenomeen Top Gear, werkt in Europa al bijna drie jaar samen met Samsung TV Plus en het Top Gear-kanaal was al een groot succes in Spanje. In Nederland en België zijn sinds 25 oktober de seizoenen 14 tot en met 22 beschikbaar. Het Top Gear-kanaal is 100% Nederlands ondertiteld.

Dateline 24/7

Op de zender Dateline 24/7 zijn de true crime-verhalen van het Amerikaanse programma Dateline NBC te zien. Vanaf nu kunnen Samsung TV Plus-kijkers 24/7 kijken naar een schatkist aan afleveringen uit het uitgebreide Dateline-archief.

XITE en Studio 100

Eerder was al bekend geworden dat muziekplatform XITE nieuwe televisiezenders heeft gelanceerd op Samsung TV Plus: XITE Ultimate Throwback en XITE Kerst. Ook Studio 100 heeft onlangs drie nieuwe tv-kanalen toegevoegd aan het platform: Studio 100 TV, Studio 100 Hits njam!.

FAST

Samsung TV Plus is een zogenaamde Free ad-supported streaming television (FAST)-dienst. De dienst is gratis maar wordt door advertenties ondersteund. De dienst is beschikbaar op alle Samsung Smart TV’s vanaf 2018. Via de de dienst zijn honderden televisiekanalen te bekijken waaronder ook SBS Classics. Meer informatie vind je hier.