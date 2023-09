Samsung heeft het aanbod van haar streamingdienst Samsung TV Plus verder uitgebreid met nieuwe televisiezenders. De nieuwe zenders worden in samenwerking met Studio 100 en Your Channels aangeboden in Nederland.

Aanbod Samsung TV Plus

Het aanbod van Samsung TV Plus is uitgebreid met de zenders Studio 100 TV, Studio 100 Hits en Proef njam!. Het kanaal Studio 100 TV vertoont een selectie Studio 100 series, films en shows van onder meer K3, Piet Piraat en Kabouter Plop. Op Studio 100 Hits zijn de gehele dag Studio 100 hits en clips te beluisteren en te bekijken. De zender Proef njam! is een zender waar koken en eten centraal staat.

FAST

De drie zenders zijn zogenaamde FAST-kanalen (Free ad-supported streaming television) en zijn gratis te bekijken met een Samsung televisie die is aangesloten op het Internet. De televisie moet wel gebouwd zijn na 2017. Via de de dienst zijn honderden televisiekanalen te bekijken waaronder ook SBS Classics. Meer informatie via deze website.