In december is 192TV de televisiezender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie en KPN TV+ te zien via kanaal 42.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

192TV

“De periode 1960-1974 was de belangrijkste periode in de popmuziek en dat kwam mede door de piratenzenders als Radio Veronica, Radio Northsea International en Radio Caroline. Op de 24-uurs zender 192TV zie je clips en tv-optredens van de grote hits uit die tijd, compleet met de originele jingles van Radio Veronica uit die periode“, aldus KPN.

Naast 192TV is ook televisiezender ONS tijdelijk in het digitale basispakket van KPN te zien. De zender is te zien via kanaal 89.