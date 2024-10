Vanaf 11 november is televisiezender ONS tijdelijk te zien in het digitale basispakket van onder andere KPN en Odido. Vanaf 11 november is de serie Dynasty te zien bij de nostalgische televisiezender.

Dynasty

Vanaf 11 november neemt de dramaserie Dynasty vol intriges het roer over en zal iedere werkdag om 19:00 uur te zien zijn op ONS. Ook wordt de serie Love Boat weer opnieuw uitgezonden door de televisiezender: alle seizoenen komen nogmaals voorbij op de late avond om 23:00 uur. “In Dynasty zijn we overtuigd een waardige opvolger te hebben gevonden.“, aldus Chantal Lampe- Roeters.

Tijdelijk in basispakket

ONS heeft samen met de providers KPN, Odido en SKV een unieke actie bedacht. Om de start van Dynasty te vieren is de zender bij KPN, Odido, en SKV vanaf 11 november te zien voor alle abonnees met (alleen) een basispakket. Vanaf januari zullen fans dan alsnog één van de pluspakketten dienen aan te schaffen. Voor de kijkers van Ziggo, Caiway, Delta en NLZiet verandert er niks, daar is ONS standaard deel van het basispakket. Alle kanaalnummers per provider vind je hier.

