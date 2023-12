Televisiezender ONS is in de maand december bij aanbieders KPN, Odido en SKV (Veendam) te zien in het digitale basispakket. Bij de meeste andere aanbieders is de zender standaard al onderdeel van het basispakket.

Minder Teleshopping

ONS past vanaf deze maand haar programmering aan. Zo neemt de televisiezender met nostalgische series in de nachtelijke uren afscheid van de thuiswinkelprogramma’s van Teleshopping. Vanaf januari 2024 wordt ook overdag minder thuiswinkelprogramma’s uitgezonden.

Love Boat

Daarnaast gaat de tv-zender de serie Love Boat uitzenden. “Niet zoals de kijkers gewend zijn wekelijks maar gewoon elke werkdag om 19:00 uur ouderwets genieten. Wij hebben alle seizoenen aangekocht en garanderen een heel jaar lang ononderbroken elke werkdag een nieuwe aflevering“, aldus de tv-zender.

Basispakket

Bij aanbieder KPN is de zender in de maand december voor iedereen te zien via kanaal 89, bij Odido via kanaal 377 en bij SKV uit Veendam op kanaal 999. Bij Ziggo is de zender standaard te zien in het basispakket op kanaal 50. Meer informatie vind je hier.