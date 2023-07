Televisiezender ONS heeft een nieuwe eigenaar: Kompas Publishing. ONS zendt voornamelijk tv-series uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 uit. De zender wordt onder andere doorgegeven door Ziggo (kanaal 50) en KPN (kanaal 89). Tot op heden was de zender in handen van The Aging Group.

Samenwerking

Voor de inhoudelijke invulling van de zender zal Kompas blijven samenwerken met Bureauvijftig (The Aging Group), dat de afgelopen jaren vele crossmediale campagnes ontwikkelde voor verschillende partijen. Zo maakte Bureauvijftig voor VisitDenmark onder andere de televisieserie Ouwe Jongens Smörrebrod met Ron Brandsteder, Ernst Daniël Smid en Marco Bakker als presentatoren. Voor het ouderenplatform Vief werd de driedelige documentairereeks FC Vief gemaakt, over het walking footballteam van FC Emmen. Dit blijft het bureau in samenwerking met Kompas en ONS ook in de toekomst doen.

Crossmediaal

Met de overname zet Kompas Publishing B.V. haar eerste stap in de televisiewereld. “Met sites uit het portfolio zoals Startpagina.nl en SchoolBANK is de doelgroep vergelijkbaar met de kijkers van ONS. Daardoor heeft Kompas Publishing B.V. de mogelijkheid de kanalen meer met elkaar te verbinden en het bereik te vergroten. Tevens zullen er crossmediaal meer kansen komen voor de adverteerders van Kompas Publishing B.V.”, aldus de Kompas Publishing in een persbericjt. De werknemers van ONS gaan over naar het kantoor van Kompas Publishing B.V. in Haarlem.