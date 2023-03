Per 18 maart krijgt televisiezender Boomerang een nieuwe naam: Cartoonito. De zender is onder andere te zien bij KPN en Ziggo.

Rebranding

“Cartoonito is gewijd aan leuke, boeiende en cultureel belangrijke verhalen en bevestigt jonge kinderen in hun unieke, ongefilterde glorie en eigenaardigheden en moedigt hen aan om te leren, te lachen en buiten de lijntjes te kleuren“, aldus Warner Bros Discovery in een persbericht. De zogenaamde rebranding zal plaatsvinden in heel Europa, Midden-Oosten en Afrika.

Programma’s

Op de kinderzender Cartoonito zullen ook nieuwe kinderprogramma’s te zien zijn zoals Batwheels en Bugs Bunny Builders. Daarnaast zullen ook tekenfilmseries als Lucas de Spin, Toad & Vrienden en Interstellar Ella te zien zijn op Cartoonito.