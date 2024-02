De diensten van provider Freedom Internet zijn nu in meer gebieden in Nederland beschikbaar via het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber.

Exclusiviteit

Op veel netwerken die zijn aangelegd door Open Dutch Fiber (ODF) geldt dat het eerste jaar Odido als enige beschikbaar is op het glasvezelnetwerk. Na het eerste jaar vervalt deze exclusiviteit en kunnen ook andere aanbieders gebruik maken van het netwerk van ODF.

Dit was al het geval in de gebieden Delft, Haarlem Zuid-Oost, Leidschendam, Ridderkerk, Roosendaal, delen van Utrecht, Venlo en delen van Zoetermeer.

Uitbreiding

Per heden zijn de diensten van Freedom Internet ook beschikbaar in Amsterdam Bijlmer, Amsterdam Bos en Lommer, Amsterdam Westerpark, Amsterdam Gaasperplas, Beverwijk, Heemskerk, Hellevoetsluis, Rotterdam Charlois, Waalwijk en Woerden.

Meer informatie via de website van Freedom Internet.