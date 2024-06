De diensten van provider Freedom Internet zijn nu in meer gebieden in Nederland beschikbaar via het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber.

Exclusiviteit

Op veel netwerken die zijn aangelegd door Open Dutch Fiber (ODF) geldt dat het eerste jaar Odido als enige beschikbaar is op het glasvezelnetwerk. Na het eerste jaar vervalt deze exclusiviteit en kunnen ook andere aanbieders gebruik maken van het netwerk van ODF. Freedom Internet is één van deze aanbieders die dan met haar diensten beschikbaar komt op het netwerk van ODF.

Uitbreiding

Freedom Internet is nu ook beschikbaar via het Open Dutch Fiber netwerk in Assen, Capelle a/d IJssel, Rotterdam Kralingse Veer, nieuwe stadsdelen in Den Haag (Laakkwartier, Startionsbuurt, Schilderswijk, Zeeheldenkwartier, Transvaalkwartier en Rustenburg), Kerkrade, Rotterdam Prins Alexander Zuid, Rucphen, St. Willebrord, Sprundel en Utrecht Zuid.

Een compleet overzicht vind je hier.