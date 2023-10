Glasvezelaanbieder Open Dutch Fiber gaat haar glasvezelnetwerk in Amsterdam verder uitbreiden. In Amsterdam-Oost worden 7.000adressen aangesloten op glasvezel.

Aanleg

De aanleg van het netwerk in Amsterdam-Oost start in december. Het gaat om de wijken Oosterparkbuurt, Weesterzijde, van der Kunbuurt en de Omval. Naar verwachting kunnen de eerste adressen vanaf zomer 2024 gebruik maken van diensten over het netwerk.

Amsterdam

Open Dutch Fiber is al druk bezig in Amsterdam met de aanleg van glasvezel. Zo worden onder andere de wijken Transvaalbuurt, Frankendael, Middenmeer, Betondorp, Bijlmer buurten (D, E, F, G, H, K), Nellestein, Gein, Holendrecht, Reigersbos, Bos en Lommer, Westerpark, Slotermeer, de Pijp, Rivierenbuurt, Oud-Zuid en Oud-West aangesloten op het netwerk.

Convenant

KPN en Open Dutch Fiber (ODF) werken bij de aanleg van glasvezel in de gemeente Amsterdam samen. Daarvoor hebben de gemeente Amsterdam en glasvezelaanbieders KPN en ODF het convenant ‘Fiber to the Home’ ondertekend. Het convenant ziet erop toe dat in stadsdeel Centrum door de providers gezamenlijk in één keer glasvezel wordt aangelegd. Vanwege de historische stedenbouw en het intensieve gebruik van de openbare ruimte is het hier niet mogelijk om glasvezel door elke partij afzonderlijk aan te leggen, waardoor straten meerdere keren open zouden moeten. De aanleg gebeurt nu in één keer, waardoor de straat maar een keer open hoeft.