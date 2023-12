In het afgelopen jaar is een recordaantal van meer dan 1,5 miljoen nieuwe glasvezelaansluitingen gerealiseerd. In totaal heeft ons land nu ruim 7 miljoen glasvezelaansluitingen. Glasvezel is daarmee voor 90% van de huishoudens beschikbaar. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van brancheorganisatie NLconnect.

Nieuwe aansluitingen

Verschillende aannemers maakten de nieuwe aansluitingen naar woningen en bedrijven(terreinen), vooral in opdracht van Open Dutch Fiber, KPN/Glaspoort en DELTA Fiber. Maar ook in opdracht van kleinere spelers als GlasDraad, SKV, en Glasvezel Helmond werd verder ‘verglaasd’.

“Opnieuw een record”

Niet eerder ging de uitrol van glasvezel zo snel als in 2023. Vorig jaar brak de glasvezelsector met ruim een miljoen nieuwe aansluitingen ook al een record. NLconnect constateert dat de uitrol van glasvezel dit jaar piekt en in 2024 naar verwachting minder hard zal groeien. Directeur Mathieu Andriessen van NLconnect: “Nu 9 van de 10 woningen zijn aangesloten komt het einde van ‘de grote verglazingsoperatie’ in zicht. Volgend jaar worden de meeste resterende woningen en bedrijfspanden nog aangesloten, maar daarna zal de aanleg zich beperken tot nieuwbouw en dubbele aansluitingen. Je ziet daarnaast dat de partijen kleinere glasvezelnetwerken overnemen. Zo kan je als bedrijf je glasvezel-footprint vergroten zonder zelf in een gebied te hoeven aanleggen”.

