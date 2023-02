Open Dutch Fiber wil tegen 2025 meer dan 2 miljoen woningen hebben aangesloten op haar glasvezelnetwerk. De aanbieder is inmiddels de mijlpaal van 600.000 woningen gepasseerd. Open Dutch Fiber verhoogd haar doelstelling en wil nu tegen 2025 meer dan 2 miljoen woningen in steden en dorpen aansluiten.

“Toenemende vraag”

Floris van den Broek, CEO Open Dutch Fiber: “Ik ben trots op de 600.000 woningen die we samen met onze partners al hebben aangesloten op een snelle en stabiele glasvezelverbinding. In minder dan 2 jaar tijd hebben we het bedrijf opgericht en een aanzienlijk deel van het beoogde glasvezelnetwerk aangelegd. We hebben geconstateerd dat er een grote en toenemende vraag is naar snel en stabiel internet en daardoor zien we kans om onze uitrolambities te vergroten om nog meer Nederlandse woningen van glasvezel te voorzien.“