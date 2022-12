In het afgelopen jaar is een recordaantal van meer dan 1 miljoen nieuwe glasvezelaansluitingen gerealiseerd. 2022 was daarmee een absoluut recordjaar voor glasvezel in Nederland. Dat blijkt uit een inventarisatie van brancheorganisatie NLconnect. Niet eerder ging de uitrol van glasvezel zo snel als in dit jaar.

Nieuwe aansluitingen

Verschillende aannemers maakten de nieuwe aansluitingen naar woningen en bedrijven(terreinen), vooral in opdracht van Open Dutch Fiber/ E-Fiber, DELTA Fiber, Glaspoort en KPN. Maar ook kleinere spelers als GlasDraad, Kabelnoord, Rodin, Glasvezel Helmond en SKV verglaasden verder.

“Ongekende versnelling”

NLconnect directeur Mathieu Andriessen: ‘We zien een ongekende versnelling, die mogelijk wordt gemaakt door de inspanningen van uiteenlopende spelers in de glasvezel-industrie. Supersnel en betrouwbaar internet wordt steeds belangrijker in ons leven en daarom investeert de markt in sterk glasvezel. Ook vervangt glasvezel straks de oude koperen DSL-lijn.”

Gigabit-dekking naar 97%

NLconnect schat in haar jaaroverzicht verder in dat zo’n 97% van de woonadressen in ons land inmiddels desgewenst kan beschikken over een abonnement met Gigabit-snelheid. Dit aantal is berekend door de glasvezelaansluitingen aan te vullen met adressen waar Gigabit alleen via coaxkabel beschikbaar is. Nederland is daarmee Europees koploper..

(Bron: Website NLConnect)