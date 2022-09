KPN is in hoog tempo bezig om haar glasvezelnetwerk verder uit te breiden. Zo werd begin deze maand de eerste aansluiting in Barendrecht gerealiseerd en is de aanleg van een glasvezelnetwerk in Heerenveen zo goed als afgerond.

Barendrecht

In Barendrecht is de zogenaamde huisaansluiting op het glasvezelnetwerk van KPN van start gegaan. Op 5 september werd de eerste woning door KPN aangesloten aan de Steekkant in de wijk Meerwede. Naar verwachting zijn in november van dit jaar de huisaansluitingen in deze wijk voltooid. Voor de ruim 19.000 huisaansluitingen in heel Barendrecht, rolt KPN 185 kilometer glasvezelkabel uit. Nadat Barendrecht West is aangesloten, volgt Barendrecht Oost. De wijken Havenkwartier, Waterkant, Vrijenburg en Vrijheidsakkers zijn hierna aan de beurt. De bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden.

Heerenveen

De glasvezelaanleg in het Heerenveen is nagenoeg gerealiseerd. Om dit feestelijk af te sluiten kregen deze week vier basisscholen een bezoek van de Glasvezelbus, de mobiele escape experience van KPN. Sinds de start van het project in april 2020 is er in Heerenveen ruim 1200 kilometer glasvezelkabel gelegd. Hiervoor is ca 140 kilometer gegraven. Nog voor het einde van dit jaar zijn de werkzaamheden naar planning afgerond en profiteert vrijwel heel Heerenveen van snel internet.

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er vorig jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd. Daarnaast heeft KPN deze week aangekondigd gebruik te gaan maken van de snellere XGS-PON techniek voor haar glasvezelnetwerk.