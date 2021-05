KPN gaat door met het uitbreiden van haar glasvezelnetwerk. Deze week werd er een overeenkomst voor nieuwe aansluitingen gesloten in Barendrecht.

Barendrecht

KPN start begin 2022 met de aanleg van glasvezel in Barendrecht. Het doel is om het grootste deel van Barendrecht medio 2023 aangesloten te hebben op snel glasvezelinternet. Eind 2021 worden bewoners geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen starten vanuit de wijk Meerwede. Het gaat in totaal om bijna 19.000 aansluitingen. Eerder zou L2Fiber een glasvezelnetwerk gaan aanleggen in deze gemeente maar zag daar later weer van af.

Scherpenzeel

In Scherpenzeel is KPN al gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Onlangs ging de eerste schop in de grond nabij de Eikenlaan in Scherpenzeel. Volgens planning is heel Scherpenzeel in juni 2022 aangesloten op glasvezelinternet. In totaal wordt er in Scherpenzeel 45 kilometer gegraven en gaat er 267 kilometer buis en 408 kilometer glasvezelkabel de grond in. Er worden 4.000 glasvezelaansluitingen gerealiseerd. De uitrol van glasvezel wordt uitgevoerd door de aannemer Allinq.

Schagen

In Schagen is de aanleg van het glasvezelnetwerk bij afgerond. Nog dit jaar is het grootste deel van de gemeente aangesloten op snel glasvezelinternet. KPN startte in maart 2020 met de aanleg van glasvezel in Schagen. Het project omvat circa 13.000 adressen, waarvan er op dit moment al ruim 6.000 zijn aangesloten. In de stad Schagen zijn de werkzaamheden inmiddels afgerond. In Warmenhuizen en Tuitjenhorn zijn de graafwerkzaamheden in maart 2021 begonnen. Dit duurt tot augustus.

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er dit jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd.