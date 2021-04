KPN heeft al 100.000 glasvezelaansluitingen aangelegd in 2021

KPN heeft dit jaar al 100.000 glasvezelaansluitingen aangelegd. Het aanleggen van de 100.000e aansluiting werd gevierd in Alkmaar. KPN ligt daarmee op koers om in 2021 een half miljoen glasvezelaansluitingen te realiseren en meer nog in samenwerking met ABP.

“Goed op koers”

Joost Steltenpool, bij KPN verantwoordelijk voor de uitrol van het glasvezelnetwerk: “Deze mijlpaal laat zien dat we – ondanks twee weken vorst in februari – op koers liggen met onze ambitie om dit jaar 500.000 aansluitingen te realiseren. Het tempo ligt hoog. Op dit moment werken dagelijks 3.000 mensen aan de aanleg van het glasvezelnetwerk van Nederland. Dat doen we met een snelheid van circa 10.000 aansluitingen per week, oftewel ruim vier aansluitingen per minuut op werkdagen.”

Investering

KPN is bezig met een grootschalige operatie om overal in Nederland zijn kopernetwerk te vervangen door glasvezel. Met het veel snellere en duurzame glasvezel krijgt bijna iedereen toegang tot snel internet en behoudt Nederland zijn digitale voorsprong. Op dit moment wordt er in 56 gemeenten gewerkt aan de uitrol van het glasvezelnetwerk, de komende jaren komen daar nog eens 150 gemeenten bij. De ambitie is om tot en met 2025, elk jaar 500.000 adressen aan te sluiten op het glasvezelnetwerk, zowel bij consumenten als bedrijven.

T-Mobile

Niet alleen KPN is bezig met het aanleggen van glasvezel. Ook T-Mobile gaat de komende jaren flink investeren in nieuwe aansluitingen en doet dat samen met Dutch Open Fiber.

