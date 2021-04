T-Mobile gaat met Open Dutch Fiber nog meer glasvezel aanleggen

T-Mobile gaat minstens 1 miljoen adressen voorzien van supersnel internet via glasvezel via Open Dutch Fiber. Dit bericht het bedrijf in een persbericht.

Vijf jaar tijd

T-Mobile gaat in samenwerking met het nieuwe glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber snel internet beschikbaar maken in overwegend stedelijke gebieden. In vijf jaar tijd krijgen minimaal 1 miljoen huishoudens toegang tot supersnel glasvezel” tegen een zeer aantrekkelijk tarief”.

Start

Binnenkort start Open Dutch Fiber met de aanleg van het eerste deel van het glasvezelnetwerk, waarvan T-Mobile de eerste huurder wordt. Het wordt een open netwerk waarop ook andere providers de mogelijkheid krijgen om diensten aan te bieden. Met het project is een investering gemoeid van tenminste 700 miljoen euro. T-Mobile, Open Dutch Fiber en haar investeerders zien mogelijkheden om deze ambitie binnen enkele jaren nog verder uit te breiden. Open Dutch Fiber is 100% eigendom en een gezamenlijke investering van KKR Infrastructure en DTCP.

Alleen op plekken waar nog geen glasvezel ligt

Open Dutch Fiber legt alleen glasvezel aan op plekken waar nu nog geen glasvezel ligt. Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland, is daar blij mee: “Het nut van het aanleggen van een glasvezelnetwerk waar andere partijen dat al hebben gedaan of nog aan het doen zijn, ontgaat mij. Ik onderschrijf de conclusie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), dat dit alleen maar leidt tot vertraging van de digitalisering van Nederland en verspilling van geld van investeerders en telecomproviders. Ik vind dat telecomproviders geld moeten verdienen met het leveren van goede verbindingen en niet door hoge tarieven te hanteren voor toegang tot de digitale snelweg. Het is de gezamenlijke plicht van alle providers om supersnel internet tegen een scherpe prijs aan te bieden.”