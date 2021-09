KPN stapt voor glasvezel over op XGS-PON techniek

KPN gaat vanaf oktober in zijn glasvezelnetwerk de XGS-PON techniek inzetten. XGS staat voor tien (X), Gigabit (G) en Symmetrisch (S).

Hogere snelheden

Door deze techniek zijn straks nog veel hogere snelheden mogelijk dan met de nu gebruikte GPON-techniek. KPN startte van de zomer met veldproeven in het Gelderse Scherpenzeel en in Hengelo. De ervaringen met deze proeven zijn positief. Daarom wordt XGS-PON de standaard voor bestaande GPON-netwerken en nieuw aan te leggen glasvezelnetwerken. Eerder al gaf Delta Fiber aan over te stappen op deze techniek.

10 Gigabit symmetrisch

XGS-PON biedt snelheden tot zo’n 10 Gbps symmetrisch. Met het huidige GPON is de hoogst haalbare snelheid 2,5 Gbps downstream en 1,25 Gbps upstream. Voor 2018 paste KPN de zogenoemde Point-to-Point techniek toe in zijn glasvezelnetwerk. Hierop zijn snelheden tot maximaal 1 Gbps up en down mogelijk.

Op circa 3 miljoen adressen

Zoals eerder bekend gemaakt, biedt KPN vanaf half juli 1 Gbps down en up -symmetrisch- op 2,6 miljoen adressen. Eind van dit jaar zal KPN op bijna 3 miljoen aansluitingen 1 Gbps symmetrisch kunnen aanbieden. XGS-PON kan ook relatief eenvoudig worden toegepast op adressen aangesloten op de bestaande GPON technologie.