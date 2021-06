KPN verhoogt upstreamsnelheid glasvezel tot 1 Gigabit

Vanaf juli 2021 verhoogt KPN de upstreamsnelheid van het 1 Gbps abonnement op haar glasvezelnetwerk. Daarmee is het straks mogelijk om ook in de hoogste snelheden symmetrisch te kunnen internetten, waardoor gebruikers net zo snel kunnen downloaden als uploaden. Downstream was de snelheid al 1 Gbps, maar de uploadsnelheid was nog beperkt tot de helft. Binnenkort zal symmetrisch internet mogelijk zijn op nieuwe en bestaande 1 Gbps glasvezelabonnementen aldus KPN.

Stapsgewijs

KPN biedt snelheden van 1 Gigabit per seconde (1 Gbps) op zijn glasvezelnetwerk. Stapsgewijs is deze snelheid commercieel beschikbaar gekomen voor een groot deel van de huishoudens met een glasvezelaansluiting van het KPN netwerk. Voor circa 2,5 miljoen adressen is dit inmiddels beschikbaar en eind 2021 geldt dit voor vrijwel alle glasvezelaansluitingen van KPN. De nieuwe uploadsnelheid komt voor consumenten, zakelijke en wholesale klanten van KPN beschikbaar.

Symmetrisch

Dankzij deze stap zijn alle glasvezel abonnementen van KPN symmetrisch, waardoor klanten net zo snel iets kunnen downloaden als uploaden. Dit is een uniek voordeel ten opzichte van internet via de coax-kabel. “Naast stabiliteit en toekomstbestendigheid is dit de kracht van glasvezel, een evenwichtige communicatie waarbij zenden (uploaden) net zo snel kan als ontvangen (downloaden),” aldus Babak Fouladi, Chief Technology and Digital Officer bij KPN. “We blijven investeren in ons glasvezelnetwerk om tot ver in de 21ste eeuw Nederland van een veilig en snel digitaal netwerk te voorzien, dat ook aan toekomstige eisen voldoet.”

Troef

De uploadsnelheid van glasvezel is voor KPN een sterke troef ten opzichte van het Gigabit-product van concurrent Ziggo. Bij Ziggo wordt wel een download snelheid aangeboden van 1 Gbps maar de uploadsnelheid is momenteel nog maximaal 50 Mbit/sec.