De gemeente Edam-Volendam krijgt één glasvezelnetwerk. In eerste instantie waren zowel Open Dutch Fiber als GlasVezel Edam-Volendam bezig met het aanleggen van een glasvezelnetwerk.

Afspraken

GlasVezel Edam-Volendam bericht nu dat er toch afspraken gemaakt zijn over de aanleg van het netwerk van Open Dutch Fiber en nemen per direct de activiteiten van Open Dutch Fiber (ODF) over. “Dit betekent dat alles wat door ODF is aangelegd of nog zal worden aangelegd, voortaan onder leiding van GlasVezel Edam-Volendam valt“, aldus GlasVezel Edam-Volendam.

Eén netwerk

Als gevolg hiervan zal er één netwerk worden aangelegd, waarover vele dienstenproviders zoals KPN en Odido hun diensten leveren. Er worden dus geen dubbele netwerken aangelegd. Het reeds door ODF aangelegde netwerk wordt geschikt gemaakt voor GlasVezel Edam-Volendam. Waar ODF al gegraven heeft, is verder graven niet nodig.

Ziggo

Ook Ziggo gaat haar diensten via het netwerk van GlasVezel Edam-Volendam aanleveren. Momenteel biedt Ziggo nog diensten aan via het coax-netwerk dat in handen is van de gemeente Edam-Volendam. Dit coax-netwerk wordt echter op termijn uitgeschakeld en zal ook Ziggo zijn diensten gaan aanbieden op het glasvezelnetwerk in deze gemeente.

Informatie

Bewoners die zich ook bij ODF hebben aangemeld, hoeven niets te doen. Zij worden automatisch aangesloten op het nieuwe netwerk van GlasVezel Edam-Volendam. “Bewoners die zich alleen bij ODF hebben aangemeld, vragen wij hun adres alsnog aan te melden bij Glasvezel Edam-Volendam. Dit kan gemakkelijk via onze website. Zij ontvangen binnenkort van ons nog informatie hierover“, aldus de aanbieder.

