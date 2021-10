T-Mobile en Open Dutch Fiber starten aanleg glasvezel in Ridderkerk

T-Mobile Nederland gaat samen met Open Dutch Fiber in Ridderkerk internet via glasvezel aanbieden. Het startsein voor de aanleg is deze week gezamenlijk gegeven door Marten Japenga, wethouder van Ridderkerk, Tisha van Lammeren, directeur Consumentenmarkt T-Mobile en Floris van den Broek, Co-CEO van Open Dutch Fiber.

Wijk voor wijk in Ridderkerk

In november starten T-Mobile en Open Dutch Fiber met de aanleg in de wijken Centrum, Bolnes, Slikkerveer, Het Zand, Drievliet, Oost en Rijsoord. In totaal kunnen meer dan 20.000 huishoudens worden aangesloten. Het netwerk is naar verwachting begin 2023 klaar.

Glasvezel

Open Dutch Fiber legt op dit moment al glasvezelnetwerken aan in Zoetermeer, Haarlem en Utrecht. Daar wordt Ridderkerk nu aan toegevoegd. Wethouder Marten Japenga is blij met de overeenkomst: “We kunnen nu een flinke stap zetten op weg naar een moderne toekomstbestendige infrastructuur op telecomgebied. Ook andere providers als Kliksafe kunnen gebruik gaan maken van het netwerk. Dat maakt het glasvezelnetwerk voor veel Ridderkerkers een aantrekkelijke optie.” In november starten de werkzaamheden en in maart 2022 worden de eerste woningen aangesloten. Dit jaar kondigt de organisatie nog meer nieuwe projecten aan buiten Ridderkerk.

1.000.000 huishoudens

De aanleg van glasvezel in Ridderkerk past in het in april 2021 gepresenteerde plan van Open Dutch Fiber en T-Mobile om de komende vijf jaar samen ten minste 1.000.000 huishoudens in Nederland aan te sluiten op glasvezel. Ze kiezen daarbij voor stedelijke gebieden waar nu nog geen glasvezel ligt. Op deze manier leveren Open Dutch Fiber en T-Mobile een substantiƫle bijdrage aan de verdere digitalisering van Nederland. T-Mobile en Open Dutch Fiber zien mogelijkheden om deze ambitie binnen enkele jaren nog verder uit te breiden door nog meer huishoudens aan te sluiten op glasvezel.