T-Mobile en Open Dutch Fiber gaan glasvezel aanleggen in Utrecht

T-Mobile Nederland gaat samen met Open Dutch Fiber in twee delen van Utrecht supersnel internet via glasvezel aanbieden. Dit najaar start de aanleg.

Wijk voor Wijk

De aanleg van het glasvezelnetwerk start in De Meern en Veldhuizen en kort daarop gaat de eerste schop in de grond in het noordoostelijke deel van de stad onder andere in de wijken Tuindorp, Vogelenbuurt, Tuinwijk, Pijlsweerd, Zeeheldenbuurt, Lauwerecht en Wittevrouwen. In totaal worden bijna 30.000 huishoudens aangesloten.

November

In november starten de werkzaamheden. Open Dutch Fiber legt op dit moment al glasvezelnetwerken aan in Zoetermeer en Haarlem. Daar wordt nu Utrecht aan toegevoegd en Open Dutch Fiber heeft de ambitie om ook andere wijken van Utrecht aan te sluiten op glasvezel. Dit jaar worden nog meer nieuwe projecten buiten Utrecht aangekondigd. In februari 2022 worden de eerste woningen aangesloten. De overlast zal daarbij minimaal zijn doordat er gebruik wordt gemaakt van een innovatieve aanlegmethode waarmee tot vijfmaal sneller wordt gewerkt.

Uitbreiding

T-Mobile heeft onlangs aangegeven de komende jaren ruim één miljoen huishoudens aansluiten op haar glasvezelnetwerk. T-Mobile is actief met een eigen glasvezelnetwerk in diverse wijken in Den Haag. Momenteel wordt er druk gewerkt aan een realisatie van een glasvezelnetwerk in de Haagse wijk Loosduinen. Daarnaast is T-Mobile actief met de realisatie van glasvezelnetwerken in Rotterdam en Eindhoven. Samen met Open Dutch Fiber is T-Mobile bezig met het realiseren van netwerken in Zoetermeer, Haarlem en Utrecht.

