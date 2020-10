T-Mobile gestart met aanleg glasvezelnetwerk in centrum Eindhoven

T-Mobile is gestart met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Eindhoven.

29.000 huishoudens

Ruim 29.000 huishoudens in de stadsdelen Centrum, Strijp en Gestel in Eindhoven krijgen hiermee toegang tot supersnel internet. In totaal wordt 185,59 kilometer geul gegraven waarin 1.680.825 meter magenta glasvezelkabel wordt gelegd. De aanleg past in het plan van T-Mobile om dit jaar samen met partner Primevest Capital Partners minstens 100.000 huishoudens in Nederland aan te sluiten op supersnel Glasvezel. Dit gebeurt op locaties waar nu nog geen Glasvezel ligt. Het netwerk in Eindhoven is naar verwachting eind 2021 klaar.

Nu nog geen glasvezel

De stadsdelen Centrum, Strijp en Gestel, samen ruim een kwart van de stad, zijn nu nog de enige stadsdelen in Eindhoven die geen Glasvezel hebben. Door de aanleg van dit netwerk heeft in Eindhoven straks 99,7% van de huishoudens en bedrijven de beschikking over Glasvezel.

Providers

T-Mobile stelt het netwerk in Eindhoven open voor alle concurrenten tegen zeer naar eigen zeggen aantrekkelijke voorwaarden. Freedom Internet maakte recent al bekend er graag gebruik van te willen gaan maken. T-Mobile en Primevest leggen alleen Glasvezel aan op plekken waar nu nog geen Glasvezel ligt. T-Mobile heeft ook twee glasvezelnetwerken in Den Haag.

