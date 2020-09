Freedom Internet gaat diensten aanbieden op glasvezelnetwerk T-Mobile

Freedom Internet is vanaf januari 2021 ook actief op het glasvezelnetwerk van T-Mobile. Dit maken beide bedrijven vandaag bekend in een persbericht.

XS4ALL

Freedom is opgericht door oud-medewerkers van XS4ALL – nadat KPN dit merk wilde opheffen – en strijdt net als XS4ALL destijds voor internetvrijheid, privacy, databescherming en veiligheid. Freedom is sinds kort beperkt begonnen met het uitrollen van haar diensten op het glasvezel en ADSL-netwerk van KPN. Vanaf januari gaat de nieuwe provider haar diensten ook aanbieden op het glasvezelnetwerk van T-Mobile

Netwerk

In juni 2019 is T-Mobile samen met partners Primevest Capital Partners en VolkerWessels Telecom begonnen met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Den Haag en recentelijk ook in Eindhoven. Binnenkort worden verdere uitbreidingsplannen gepresenteerd.

“T-Mobile heeft de ambitie supersnel internet voor iedereen mogelijk te maken tegen de laagst mogelijk prijs. Nu heeft minder dan de helft van alle huishoudens toegang tot supersnelle glasvezelverbindingen.“, aldus de provider in een persbericht.

Meer informatie over Freedom Internet: https://freedom.nl/