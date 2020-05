T-Mobile sluit opnieuw stadsdeel in Den Haag aan op glasvezelnetwerk

T-Mobile sluit 25.000 huishoudens aan op een nieuw glasvezelnetwerk in zes wijken in het stadsdeel Loosduinen, gemeente Den Haag.

Voorbereiding

In juni begint de werkvoorbereiding, de graafwerkzaamheden starten eind augustus aldus T-Mobile in een persbericht. De aanleg past in het plan van T-Mobile om dit jaar samen met partner Primevest Capital Partners minstens 100.000 huishoudens in Nederland aan te sluiten op glasvezel. Dit gebeurt op locaties waar nu nog geen glasvezel ligt.

Huurwoningen

Bijzonder aan het netwerk in Loosduinen is dat de helft van de aansluitingen huurwoningen betreft. Er wordt nauw samengewerkt met de lokale overheid. De aanleg in Loosduinen wordt gedaan door preferred partner VolkerWessels Telecom.

Segbroek

Sinds de zomer van 2019 levert T-Mobile al glasvezeldiensten op ca. 32.000 adressen in een ander stadsdeel in Den Haag, Segbroek.

Conflict KPN

In eerste instantie was het de bedoeling dat KPN ook haar diensten via het glasvezelnetwerk van Primevest Capital in Segbroek. Er kon echter geen overeenkomst worden gesloten tussen KPN en Primevest. Hierdoor ziet het er naar uit dat KPN alsnog een eigen netwerk gaat aanleggen in dit stadsdeel.