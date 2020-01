T-Mobile bouwt met Primevest verder aan glasvezel

T-Mobile wil dit jaar samen met partner Primevest Capital Partners nog minstens 100.000 huishoudens aansluiten op glasvezel. Dit gebeurt op locaties waar nu nog geen glasvezel ligt. Op die manier wil de telecomprovider meer Nederlanders toegang geven tot internet met een snelheid van minimaal 1 Gigabit per seconde (Gbps). En dat ook tegen de laagst mogelijke prijs.

Bestaande netwerken

Op plekken waar al glasvezel ligt wordt zo mogelijk gebruikgemaakt van de netwerken van andere aanbieders. CEO Søren Abildgaard van T-Mobile: “Mij ontgaat het nut van het aanleggen van een glasvezelnetwerk waar andere partijen dat al hebben gedaan of nog aan het doen zijn. Ik onderschrijf de conclusies van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die recent vaststelde dat deze praktijken alleen maar leiden tot vertraging bij de digitalisering van Nederland.“

Den Haag

Sinds de zomer van 2019 levert T-Mobile al op ruim 20.000 adressen van de in totaal 32.000 in het stadsdeel Segbroek in Den Haag glasvezeldiensten. De voor Nederland unieke samenwerking tussen T-Mobile en institutionele investeerder Primevest maakt exploitatie van het netwerk tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden mogelijk. De aanleg in Den Haag wordt gedaan door preferred partner VolkerWessels Telecom. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een innovatieve aanlegmethode waar snel meters mee gemaakt kunnen worden en die minder overlast geeft voor de omgeving.