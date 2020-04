Er komt geen samenwerking tussen KPN en T-Mobile bij de aanleg van een glasvezelnetwerk in de Haagse wijk Segbroek. Dit bericht het Financieele Dagblad (FD).

Samenwerking

T-Mobile is samen met partner Primevest Capital Partners bezig om een glasvezelnetwerk aan te leggen in onder andere de Haagse wijk Segbroek Den Haag. KPN had ook plannen om in deze wijk een glasvezelnetwerk aan te leggen. Het aanleggen van twee netwerken levert voor de bewoners extra overlast op en dus besloten KPN en T-Mobile te gaan praten over samenwerking.

Geen akkoord

KPN geeft tegenover het FD aan dat er een principe-akkoord lag maar dat Primevest op het laatste moment toch is afgehaakt. Het principe-akkoord voorzag erin dat KPN zou stoppen met de aanleg van glasvezel en capaciteit zou huren op het netwerk van Primevest. Nu heeft KPN besloten om toch gewoon een eigen glasvezelnet aan te leggen in Segbroek.

“Deal niet van de baan”

Wat Primevest betreft is de deal ook nog niet van de baan. “Het klopt dat wij de afgelopen maanden in gesprek zijn geweest met KPN over toegang tot het netwerk in Segbroek, Maar het gaat hier om een samenspel van drie partijen, naast Primevest en KPN ook T-Mobile. Er lopen nog gesprekken tussen KPN en T-Mobile. Als KPN nu iets anders roept dan verbaast mij dat.”, aldus Heimen Visser, fondsmanager van Primevest tegenover de krant.

ACM kritisch

ACM (Autoriteit Consument en Markt) deed vorig jaar onderzoek naar de glasvezelstrategie van KPN en is kritisch op het gedrag van telecombedrijf KPN. De ACM vindt dat de glasvezelstrategie van KPN een snelle aanleg van glasvezel mogelijk kan vertragen.

Volgens ACM zet KPN haar concurrenten onder andere klem door hun business case met hele gerichte aanleg van glasvezel onderuit te halen, en zaait KPN onzekerheid bij potentiële investeerders en financiers door óók de aanleg van glasvezel aan te kondigen in gebieden waar andere partijen daar al mee bezig zijn.