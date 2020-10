T-Mobile heeft de gemeente Den Haag gevraagd het instemmingsbesluit om KPN een glasvezelnetwerk aan te laten leggen in het Regentessekwartier in te trekken.

Netwerk

In de wijk Segbroek, waar het Regentessekwartier onderdeel van uitmaakt, is vorig jaar door T-Mobile samen met Primevest Capital Partners een netwerk voor 33.000 huishoudens aangelegd waarvan alle concurrenten, zoals ook KPN, tegen aantrekkelijke tarieven gebruik kunnen maken. De aanleg van een eigen, tweede glasvezelkabel door KPN bedreigt in dit geval ook de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten van T-Mobile in deze wijk.

Kostbaar

“Het glasvezelnetwerk van Primevest wordt als gevolg van de aanlegmethodiek die KPN wil hanteren letterlijk ‘begraven’ door de kabels van KPN. Dit wordt veroorzaakt door een inefficiënte aanlegmethodiek die veel meer beslag legt op de beschikbare ondergrondse openbare ruimte dan noodzakelijk. Onderhoud en nieuwe aansluitingen worden daardoor bemoeilijkt en onnodig kostbaar.“, aldus T-Mobile in een persbericht. Reden voor T-Mobile en Primevest om in het belang van de gebruikers van het netwerk de gemeente Den Haag te vragen om niet in te stemmen met de aanleg van een tweede glasvezelnetwerk.

Niet onder de indruk

KPN is niet onder de indruk van de actie en de argumenten van T-Mobile. Een woordvoerder spreekt tegen over FD van krokodillentranen. ‘KPN heeft een vergunning om uit te rollen in Segbroek. KPN rolt liever niet dubbel uit en werkt liever samen met partijen. Dat is in Segbroek tot in den treure geprobeerd, maar helaas niet gelukt door ingrijpen van T-Mobile.’