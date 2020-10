T-Mobile stelt in Loosduinen glasvezelnetwerk open voor concurrentie

T-Mobile stelt het glasvezelnetwerk in Den Haag Loosduinen open voor concurrenten. Dit deed T-Mobile eerder al voor het glasvezelnetwerk in Den Haag Segbroek.

Aanbod

Het zogeheten toegangs- of wholesale aanbod is vandaag openbaar gepubliceerd. Concurrerende aanbieders kunnen consumenten- en zakelijke diensten op dit glasvezelnetwerk leveren tegen voorwaarden en tarieven die veel gunstiger zijn dan tot nu toe in de markt gebruikelijk. “Gebruikers betalen aanzienlijk minder dan het bedrag dat de grootste aanbieder van glasvezel in Nederland in vergelijkbare situaties in rekening brengt. T-Mobile wil hiermee de markt voor glasvezel opschudden en supersnel internet toegankelijk maken voor iedereen.”, aldus de aanbieder in een persbericht.

Freedom Internet meldt zich als een van de gebruikers

Freedom Internet, de provider die is ontstaan naar aanleiding van het opheffen van XS4all, heeft zich al gemeld om gebruik te maken van het aanbod in Loosduinen. “Het wholesale aanbod van T-Mobile is uniek in Nederland. T-Mobile biedt met haar innovatieve glasvezelnetwerk een aantrekkelijk alternatief voor de bestaande infrastructuren” zegt Anco Scholte ter Horst, CEO van Freedom. “Kleinere partijen kunnen hierdoor beter concurreren en sneller groeien. Het model van T-Mobile geeft ons de vrijheid onze dienstverlening hoogwaardig en naar eigen wens in te richten. Een grote speler als KPN zou hier een voorbeeld aan mogen nemen.“