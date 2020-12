Primevest heeft een principe overeenstemming bereikt met L2Fiber om het bestaande netwerk in de Rotterdamse wijk Kralingen over te nemen. Het netwerk zal in overeenstemming met het oorspronkelijke plan in Kralingen worden uitgebouwd tot circa 15.000 huishoudens.

T-Mobile wordt hoofdhuurder

T-Mobile zal als hoofdhuurder diensten gaan aanbieden op het netwerk in de Rotterdamse wijk en dit netwerk ook openstellen voor andere Service Providers. L2Fiber startte in december 2018 met de aanleg van glasvezel in de wijk Kralingen.

Uitrol

Daarnaast starten T-Mobile en Primevest met de uitrol van glasvezel in 2021 voor circa 30.000 huishoudens in de wijk IJsselmonde, waarmee eind 2021 45.000 huishoudens toegang hebben tot snel internet in de Maasstad. Medio 2021 biedt T-Mobile daarmee via de Primevest netwerken glasvezeldiensten aan ca 130.000 huishoudens aan in Nederland. De netwerken zullen worden aangelegd door partners Van Gelder Telecom en VolkerWessels Telecom.

Derde stad

Rotterdam is na Den Haag en Eindhoven de derde stad waar T-Mobile samen met Primevest glasvezel gaat aanleggen. De eerste gebruikers worden voorjaar 2021 in Rotterdam aangesloten. Met de gemeente Rotterdam zijn afspraken gemaakt om de aanleg op efficiƫnte manier te laten verlopen.