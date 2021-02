T-Mobile gaat nog meer glasvezel aanleggen

T-Mobile gaat de komende jaren ruim één miljoen huishoudens aansluiten op haar glasvezelnetwerk. Dit heeft T-Mobile-ceo Søren Abildgaard aangegeven.

Den Haag

T-Mobile is actief met een eigen glasvezelnetwerk in diverse wijken in Den Haag. Momenteel wordt er druk gewerkt aan een realisatie van een glasvezelnetwerk in de Haagse wijk Loosduinen. Daarnaast is T-Mobile actief met de realisatie van glasvezelnetwerken in Rotterdam en Eindhoven. T-Mobile werkt hierbij samen met investeerder Primevest.

Uitbreiding

T-Mobile wil de komende periode haar glasvezelnetwerk nog verder uitbreiden met meer dan één miljoen aansluitingen. Voor de nieuwe plannen gaat de provider in zee met een andere investeringsmaatschappij. Abildgaard wil de naam van deze nieuwe partner nog niet bekendmaken. “Wij zijn de hoofdhuurder. Dat betekent dat wij de investeerder een bepaalde hoeveelheid aansluitingen garanderen”, aldus Abildgaard tegenover het FD.